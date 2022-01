Desde que la Selección de Argentina aterrizó en Chile, varios miembros del plantel dirigido por Lionel Scaloni se encargaron de relatar todos los momentos que vivieron a través de sus redes sociales y en declaraciones con la prensa. Comenzando por el estricto control que tuvieron en el aeropuerto como hasta los inconvenientes que sufrieron en el hotel de Calama, fueron algunas de las incidencias que tuvo la ‘Albiceleste’ previo a la victoria ante la ‘Roja’ por 2-1 en el Estadio Zorros del Desierto.

Rodrigo De Paul, en su momento, describió todo lo sucedido en la conferencia de prensa post partido. El volante contó todos los hechos vividos para pedir que “a cada equipo que venga a nuestro país, nosotros los tenemos que hacer sentir lo más cómodos posibles”, haciendo alusión que en el recinto chileno se vivió todo lo contrario.

Consultado sobre este tema en la previa del partido ante Colombia, fue el entrenador Lionel Scaloni quien desdramatizó todo lo sucedido y pidió a todos los hinchas y medios dar por cerrado el tema.

“Tenemos que bajar los decibeles, somos los encargados. Puede pasar que un hotel se quede sin agua. Tenemos que dejar de lado todas las especulaciones. Se comenta como se ha comentado todo lo que sucede. Pensamos que las cosas se hacen a propósito, pero no siempre se hacen a propósito”, mencionó el DT.

En esa misma línea, agregó: “Lo que no me interesa es entrar en el juego... ‘cuando fuimos allá nos hicieron eso y cuando fuimos allá nos hicieron aquello’. No ayuda al fútbol. Me gustaría que mañana la gente vaya a alentar y que respete al rival. No utilizar, como hemos pasado en los últimos partidos, algunos cantos de racismo y olvidarnos de lo que pasó. Además de que estoy en contra, corremos riesgo de jugar sin público”.

Por último, el técnico del combinado argentino aseguró que todo lo sucedido en Chile ya quedó en el olvido y que su atención ahora está en el duelo ante Colombia. “No es político. Son cosas que pueden suceder. Los controles hoy están por algo. No siempre debemos pensar que se hace a propósito. Es muy nuestro. Las cosas pueden pasar”, finalizó.

Las declaraciones de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores que se mostró muy afectado por todo lo sucedido en Calama. El volante del Atlético de Madrid relató los episodios que vivió desde su arribo a Chile.

“Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entra 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir, al abrir las ventanas había sirenas... La gente no pudo dormir bien. Nos levantamos y no teníamos agua”, aseveró.

Y agregó: “No digo si está bien o está mal. Lo tendrá que analizar la gente, los que quieran opinar. Yo digo como argentino y jugador y representante de la Selección Argentina que, a cada equipo que venga a nuestro país, nosotros los tenemos que hacer sentir lo más cómodos posibles, y ganar dentro del campo de juego”.





