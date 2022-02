No cabe duda que Emiliano Martínez es uno de los porteros que dan mucho de qué hablar no solo por sus acciones dentro del campo, sino también por sus declaraciones, las cuales muchas veces suelen ser polémicas y hasta incómodas para el conjunto rival. El guardameta del Aston Villa es uno de los pilares de la Selección de Argentina tras memorables actuaciones, pero su estilo no es del agrado de todo el mundo. Ahora, en la previa del duelo ante Colombia, al ‘Dibu’ le cayó una crítica inesperada.

“Se está excediendo un poco. Se lo está comiendo el personaje de a poquito”, aseguró Nacho González, ex golero de Racing que también tuvo algunos minutos con la ‘Albiceleste’. “Hasta los penales (contra Colombia) estuvo bien, hasta ahí me gustaba el chamuyo, pero hablo de todo lo que vino después. Está un poco demás”, agregó.

Cabe resaltar que su agrandada actuación ante la ‘Tricolor’, con bailes y show incluidos, lo convirtió en uno de los más queridos del plantel de Scaloni. Sin embargo, para González, esto le puede jugar en contra: “Le diría que sepa manejar estas cosas, por que esto pega la vuelta y más en el arco. Está muy expuesto al error en cualquier momento”.

En esa misma línea, el ex futbolista del Racing opinó que Martínez fue uno de los responsables en el gol de Chile en la pasada fecha de Eliminatorias. “Tuvo responsabilidad. Él esta bien parado, pero en el retroceso debería haber dado dos pasos para atrás y saltar. Así la agarra a la pelota en el punto más alto para sacar el manotazo”, aseveró.

La previa de Argentina vs. Colombia

Argentina enfrenta el encuentro de este martes, que se jugará en la céntrica provincia de Córdoba, con múltiples bajas. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes recibieron una tarjeta amarilla ante Chile y llegaron al límite de amonestaciones. Además, Alejandro ‘el Papu’ Gómez y Lucas Ocampos están en duda por molestias físicas, según confirmó el propio seleccionador.

Por su parte, la selección Colombia viene en mal momento. No solo no anota hace seis partidos oficiales, sino que tampoco gana. Esta negativa racha lo ha llevado a salir de la zona alta de la clasificación y recibir fuertes críticas por parte de la prensa y de su afición.

“Argentina es una gran selección que propone, nos va a generar espacios de cara al arco rival, debemos estar preparados para definir”, dijo en la previa Radamel Falcao García.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.