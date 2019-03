Leo Messi cambia el chip y llega al 'bunker' del Real Madrid para reaparecer con la selección de Argentina

La llegada de Leo Messi a Valdebebas, donde Argentina preparará desde este lunes el partido amistoso contra Venezuela del próximo viernes, marca la actualidad de una selección Albiceleste que no contará, en Madrid, con Nicolás Otamendi, baja tras sufrir un esguince con el Manchester City.



Siete meses y medio después de su salida por la puerta de atrás del Mundial de Rusia, Messi regresa a la selección argentina reforzado por una nueva exhibición, el domingo ante el Betis, para integrarse en el plantel que, con Lionel Scaloni al frente, prepara la Copa América de Brasil.



Messi, que nunca aclaró de forma oficial si dejaba la Albiceleste, no estuvo en el arranque de la etapa de Scaloni y se ha perdido los seis partidos (4 victorias, un empate y una derrota) que ha dirigido el exjugador del Deportivo de La Coruña, primero como interino y finalmente confirmado como seleccionador hasta la Copa América del próximo verano.



Pero Argentina siempre le aguardó. Reservó el número 10, una camiseta con excesivo peso para que la vistiese otro jugador, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, viajó incluso a Barcelona para tender puentes y entablar una negociación que, finalmente, ha fructificado.



Su regreso no puede ser más simbólico. En su mejor momento -máximo artillero europeo, con 29 tantos-, acude a la oficina madridista, el lugar donde prepara sus encuentros el máximo rival para escenificar un reencuentro con la Albiceleste que culminará el viernes en el Wanda Metropolitano, el estadio al que espera regresar el próximo 1 de junio para buscar su quinta Champions, su gran objetivo de esta temporada con el Barcelona.



Fuente: EFE

