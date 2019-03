Encima lo amonestaron: las disculpas de Buffarini con San Lorenzo tras polémica 'rabona' en La Bombonera

Julio Buffarini pidió disculpas a los jugadores e hinchas de San Lorenzo luego de la 'rabona' que protagonizó el último sábado en la victoria por 3-0 de Boca Juniors en La Bombonera. El argentino tiró un lujo innecesario que encendió al rival, aunque luego se mostró arrepentido.



"Me equivoqué, era innecesario tirar esa rabona. Sé que me equivoqué, uno de los errores trata de aprender lo máximo", dijo Buffarini a los medios tras el examen antidopaje y luego explicó que la confianza lo motivó para llevar a cabo esa jugada.

"Venía haciendo un muy buen partido, me vengo sintiendo bien. Si les molestó, obviamente les pido mil disculpas. Venía con confianza y rabonas he tirado un montón, pero sé que no era el momento de tirarla. Pido disculpas, me di cuenta en el acto", dijo.

"Soy consciente de que me dejé llevar por la confianza porque había hecho un buen partido. No era necesario tirarla, les pido disculpas a los colegas porque no se hace y también a los hinchas, aunque tal vez no me la van a aceptar", agregó Buffarini.

