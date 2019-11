A Boca Juniors, de hecho, no le ha ido mal en los últimos años en la Copa Libertadores. Solo que caer ante el clásico rival ha supuesto duros golpes en la directiva del club, afición y jugadores. Si en La Bombonera aún no terminaban de digerir la derrota en la final del año pasado, este 2019 recibieron otro duro golpe al ser eliminados en semifinales también por River Plate.

Ante esta situación, uno de los candidatos a la presidente del ‘Xeneize’, las elecciones se celebrarán en menos de un mes, ha dado la fórmula para que Boca vuelva a ganar el máximo torneo de clubes en el continente. Y es más, afirmó que con él en la presidencia del club se hubieran dado algunos fichajes importantes.

“Vamos a ganar la Copa y si queremos ganar la Copa tenemos que traer esos tres o cuatro futbolistas que son distintos. Esto se lo plantee hace años al presidente. Cuando yo te hablo de distintos, es de distintos de verdad. Siempre por un tema o por el otro no se dio lo de Diego Godín”, dijo José Beraldi a TyC Sports.

“Si yo era presidente, Dani Alves este año estaría jugando para Boca. ¿Por qué se fue a Sao Paulo? Si Boca podía pagarle lo mismo que el Sao Paulo. Si quiero ganar la Copa tengo que traer a Felipe Melo, no sé si después a final de año se retira o no, pero que te aumentan las chances de ganar la Copa, no tengo dudas”, añadió.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO