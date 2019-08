Una verdadera pesadilla: las duras revelaciones de Christian Cruz de Liga de Quito tras sufrir lesión ante Boca

El martes por la nocheLiga de Quito salió de la Bombonera con un dolor gigante. No solo por quedar eliminado de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors , sino también por perder a uno de sus futbolistas con una de las peores lesiones que puede tener un deportista, hablamos de Christian Cruz.

El defensor sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha. Con 27 años, nunca le había sucedido algo igual. Fue operado este viernes en Ecuador y conversó con Olé sobre la pesadilla vivida en el estadio 'xeneize'.

"La verdad, estoy muy agradecido con toda la gente de Argentina, con los médicos, con la atención, hasta el doctor de Boca se preocupó, le dio una mano al de Liga. Y la dirigencia de Boca preguntó por mí y me dio apoyo anímico. Muy agradecido a toda la gente de allá" , explica Cruz.

La lesión no se dio al tener contacto con ningún jugador. "Creo que se me quedó la punta trabada ahí en el césped y no la pude sacar. Es la primera lesión grave de mi carrera", agrega.



"La verdad es que cuando me iba a parar sentí que algo me había pasado. Me quise levantar y no pude, tenía el tobillo torcido y ahí se me vino a la mente algo terrible y lamentable".



Cruz quedará fuera de las canchas de cinco a seis meses. Ahora tendrá que convivir con un yeso en la pierna hasta que se recupere. "Eso no se sabe, pero el doctor me dijo que por dos meses no puedo apoyar el pie".



► Como 'CR7' y Messi no hay: 20 cracks de los que pensamos serían sus sucesores, pero fallaron en el intento [FOTOS]



► Se dio cuenta que no puede ser titular en el Barça y renovará para irse cedido a otro club top de LaLiga



►Sin Messi ni Suárez, pero con Ansu Fati: la convocatoria del Barcelona para el duelo ante Osasuna por Liga Santander



► Vía ESPN 2 y Movistar: Barcelona vs. Osasuna chocan en El Sadar por fecha 3 de Liga Santander 2019 | PREVIA