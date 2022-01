El delantero argentino Darío ‘Pipa’ Benedetto, ya no ha acudido este miércoles a las instalaciones del Elche, club del que se despidió el lunes para regresar a Argentina, de acuerdo a información de la prensa española, según fuentes de la entidad ilicitana que recoge. El delantero sería anunciado este jueves en Boca Juniors, a donde vuelve tras tres años.

El jugador llevaba varias semanas con negociaciones para salir del club ilicitano, al que llegó cedido en el pasado verano procedente del Olympique de Marsella, con el objetivo de regresar a Boca, tal y como han apuntado en las últimas semanas medios argentinos, lo que provocó que no formara parte de las últimas convocatorias del Elche.

El atacante llevaba desde el sábado sin ejercitarse con el equipo, en principio por unos problemas físicos, si bien durante el inicio de la semana quiso evitar riesgos consciente de que el acuerdo para su pase de Marsella a Boca era cuestión de horas.

El delantero argentino, socio del dueño del club, Christian Bragarnik, en la empresa que adquirió el mayor paquete accionarial de la entidad en 2019, abandona el equipo tras haber disputado 14 partidos, en los que anotó dos tantos.

Con camiseta ‘Xeneize’, el ‘Pipa’ disputó 76 partidos (64 como titular y 12 como suplente) y convirtió 45 goles (un promedio de 0,59). Además, consiguió tres títulos: Campeonato 2016/17, Campeonato 2017/18 y Supercopa Argentina 2019.

Confirmó su vuelta

El ‘Pipa’ ofreció declaraciones a la radio española ‘Onda Cero’, en la que dijo que vuelve a La Bombonera tal y como lo prometió a todos los fanáticos argentinos.

“Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, dijo Benedetto.

“Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, añadió.

