Boca Juniors se despidió de la Copa Libertadores en octavos de final, luego de perder por penales ante Corinthians de Brasil. La angustiosa definición fue dolorosa para el ‘Xeneize’ y Darío Benedetto, quien no pudo inflar las redes con su remate, contó detalles de lo ocurrido en el duelo decisivo en La Bombonera.

“Fueron días difíciles. No he vuelto a ver el partido, porque si pateo mil veces al mismo lugar, creo que no me sale nunca más. Yo siempre digo que erra quien ejecuta y me iba a enojar feo si no tenía la oportunidad de lanzar en la tanda, a pesar de también haber fallado durante el partido”, explicó el delantero a ESPN.

De inmediato, el ‘Pipa’ también confesó que Battaglia, entrenador de Boca en ese momento, parecía dejarlo al margen de la definición. “Sebastián empezó a nombrar a quiénes pateaban y creo que no me quería mencionar. En ese momento, le comenté que a mí no me saque de la lista”, relató Benedetto.

“Quedaba el tercero, que al final fue para Sebastián Villa, pero yo quería estar entre los cinco primeros. Los jugadores se estaban ofreciendo, vi qué había disponible y entonces tomé el quinto, el cual ejecuté”, agregó Darío en la entrevista.

Además, el goleador contó lo que vivió luego de su opaca actuación: “Llegué a casa y lo primero que quería hacer era abrazar a mis hijos. Me dormí a las 7:30 de la mañana, me sentía culpable, y luego ellos me preguntaron por qué estamos eliminados y les dije que fue por mis dos penales errados. Me siguieron consultando y me volvió el recuerdo de lo que había pasado”.

No obstante, a pesar de los disparos fallidos, Darío Benedetto manifestó que no dudará en volver a rematar desde la pena máxima. “Si hay un penal ante Talleres, lo pateo, en caso juegue, porque me considero titular. Si el entrenador me pone, no me achico nunca”, concluyó el futbolista.





