Edinson Cavani fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Manchester United. Luego de su salida del PSG, el uruguayo estuvo varios meses como agente libre y se desconocía cuál sería su futuro. Los rumores lo colocaban, incluso, en equipos de Sudamérica, entre ellos: Boca Juniors.

Los fanáticos del ‘xeneize’ se ilusionaron luego que ‘El Matador’ dijera que le gustaría colgarse del alambrado de la Bombonera. Incluso, llegó a revelar que el propio Juan Román Riquelme lo llamó para que se una al plantel esta temporada.

En conversación con el periodista Marcos Viette, en el programa ‘Dos de punta’, Cavani explicó: “¿Si me llamó Román? Sí, sí. La verdad que me escribió Román?".

“Sinceramente fue con mucho respeto. Hablamos un poco por la estima que le puedo tener por verlo y demás. Fue una conversación muy sana”.

Según explica, tuvo entre sus planes quedarse en Sudamérica y dejar de jugar por la pandemia de coronavirus. Finalmente, decidió seguir su carrera en Inglaterra con los colores de los ‘Red Devils’.

“Esas cosas me dan alegría. Román me invitó, incluso, a comer un asado. Como te digo, me escribió con mucho respeto, demostrándome su apoyo en este momento”, finalizó.

