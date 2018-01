Los colombianos Edwin Cardona , Wilmar Barrios y Frank Fabra, que fueron apartados del plantel el miércoles pasado tras la presunta agresión de los primeros a dos mujeres, con Fabra como testigo, volvieron a entrenarse este martes junto a sus compañeros de Boca Juniors , que regresaron de Mar del Plata.



Los colombianos habían sido separados del equipo principal de Boca Juniors, que viajó a la ciudad costera y jugó el miércoles pasado ante Aldosivi y el domingo ante River Plate, tras conocerse la denuncia de dos mujeres, que aseguran que fueron agredidas por los futbolistas.



El entrenador, Guillermo Barros Schelotto, adelantó el jueves pasado que los apartó porque estaba "incómodo con la situación", porque "no sabía que había pasado" y que eso no permitía que las prácticas se desarrollaran normalmente.



"Si los colombianos se suman la semana que viene tendrán que estar al 100% para jugar en Boca Juniors. La Justicia dictaminará qué pasó. No nos pueden hacer cambiar el rumbo. Uno, como líder, tiene que seguir igual, entrenando y preparándonos para ganar el primer partido, con Colón", sostuvo en ese momento.



Este lunes la investigación a Cardona y Barrios pasó de "privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas" a "lesiones leves", según explicó el abogado de los futbolistas Miguel Ángel Pierri.



El primer partido oficial de Boca Juniors este año será el sábado 27 de enero ante el Colón en La Bombonera, en la decimotercera jornada de la Superliga Argentina, que el 'Xeneize' lidera con 30 puntos, tres más que su escolta San Lorenzo.



En 2018 el 'Xeneize' también disputará la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la final de la Supercopa Arentina ante River Plate.

