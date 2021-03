Edwin Cardona se ha convertido en los últimos meses en el jugador más determinante de Boca Juniors. En medio de la irregularidad del equipo de Miguel Ángel Russo, el volante colombiano ha sabido brillar en el mediocampo ‘Xeneize’. La suerte le sonríe luego de vivir un traumático episodio en su vida por no ser convocado para el Mundial de Rusia. Semejante situación lo llevó a la depresión, subió considerablemente de peso y hasta pensó en no jugar más al fútbol.

“Fue lo más duro que me ha pasado en mi vida lo del Mundial porque en su momento me dijeron muchas cosas, personas que uno las consideraba importantes para mi carrera y mi vida en ese tiempo y de pronto recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial. Nunca me lo voy a olvidar”, contó Cardona en entrevista en el canal de YouTube ‘Liderazgo Sin Censura’.

“Salía de cenar con mis hijos en Medellín e iba para mi casa en el auto. Recibí la llamada y hubo un momento en que el carro se fue solo porque sentí un vacío en mi corazón. Cuando llegué a la casa yo me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial, mi vida dio un giro”, agregó el colombiano.

Cardona tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros. (EFE)

El exvolante de Pachuca reveló que en su vuelta a Boca Juniors, tras el Mundial 2018, el sobrepeso se apoderó de él y al ver a los compañeros que sí estuvieron en Rusia, se le pasó por la cabeza no jugar más. Además, tuvo problemas familiares, llegando a pensar que todo había terminado para él.

“Subí como siete kilos. Cuando llegué a Boca, que me tocaba presentarme después de la pretemporada después del Mundial, veía que mis compañeros lo jugaron y yo no quería saber nada con jugar. Tuve problemas también con mi familia porque me aislé y pensé solamente en mí, entré en una burbuja... Estaba solo en un departamento y no tenía a nadie. Yo tiré todo porque no quería jugar, pensé que mi vida se había derrumbado”, dijo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player