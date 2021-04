Lucas Torreira ya avisó: quiere jugar en Boca Juniors. Ahora, la pelota está en la cancha de la directiva ‘azul y oro’. Mientras se ponen de acuerdo en La Bombonera, Ricardo Torreira, papá del mediocampista, presionó al alto mando del club argentino y pidió arrancar con todos los movimientos para cerrar un acuerdo con Arsenal, dueño del pase del ‘charrúa’.

“No sé si Lucas hará todos los movimientos, pero seguramente delegue algún mandato en su representante. Esto es simple: ¿lo quiere Boca? Tomen un avión, agarren un teléfono y empiecen los movimientos que, si tienen ganas de hacer el esfuerzo, con Arsenal llegarán a un acuerdo”, comentó el progenitor del volante.

Luego, Ricardo contó que tuvo una conversación muy emotiva con Lucas. El diálogo se produjo después del sepelio de la madre del jugador (falleció por COVID-19). En ese momento, el papá le comentó cuáles son las cosas que realmente importan y le brindó su apoyo por si decide volver a esta parte del planeta.

“Después del sepelio de mi señora, nos fuimos a un mirador y ahí le dije: ‘Las cosas son así. Los millones sirven muchísimo para vivir cómodo. Para una familia que nunca tuvo nada, es maravilloso. Pero nosotros perdimos lo más importante que teníamos en la vida ayer. Deje los aviones y los helicópteros para otros y usted disfrute de la vida, porque esto te da golpes cuando menos lo piensas. Es ahora o nunca. Si quiere venir, véngase y pronto’”, reveló en TyC Sports.

Enseguida, Ricardo comentó que la pérdida de su esposa afectó mucho al hombre del Atlético de Madrid. “Lo necesitamos un poquitito más acá. Este problema que tenemos, con la pérdida de mi señora, no va a ser fácil de superar. Estamos todos mal. Sin lugar a dudas, va a ser más feliz en Boca”, cerró.

¿Qué dijo Lucas Torreira?

El volante uruguayo dio una entrevista a ESPN y contó que tiene deseos de ponerse la ‘azul y oro’. “La noche que falleció mi mamá, a las 4 y 15 de la mañana me llamaron y una de las primeras personas a las que le comuniqué la noticia fue a mi representante. Apenas le comuniqué eso, le dije: ‘Pablo, yo no quiero jugar más en Europa, me quiero venir para Boca’”, confesó.

El volante tiene contrato con los ‘Gunners’ hasta junio del 2023 y las demandas de los londinenses pueden estar fuera del alcance de los Xeneizes. “Todo depende de Arsenal y de cómo se comuniquen los clubes (…) Si bien va a ser complicado, ojalá se dé y seguramente sea un año en préstamo, porque tengo dos de contrato. Si Boca me quiere, me tiene que comprar y no sé cuántos millones estoy valiendo, pero para Boca seguramente serán muchos”, señaló.





