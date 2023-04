No cabe duda que Boca Juniors atraviesa un complicado momento. Y es que, al mal presente futbolístico, encendido por los conflictos internos en la directiva, se suma el mal inicio de Jorge Almirón, técnico que arribó al ‘Xeneize’ y suma dos derrotas consecutivas. Por si fuera poco, los problemas no terminan aquí, puesto que unos explosivos comentarios del hijo de Hugo Ibarra han remecido a la interna del elenco ‘Azul y Oro’, de cara al duelo ante Pereira por la Copa Libertadores 2023.

Estamos hablando de Juan Ignacio, quien no tuvo filtros y disparó contra Darío Benedetto y varios integrantes del club argentino, a quienes tildó de “cangrejos”. Incluso, advirtió a Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y director deportivo del conjunto bostero. “Limpialos porque te limpian a vos en diciembre”, señaló.

“Boca va a ganar la Copa el día que vos y un par más, que todos sabemos quiénes son, se vayan. Sigo sosteniendo la misma opinión sobre este tipo desde lo que hizo contra Corinthians. Pero bueno, todavía estoy esperando a que me cierre la boca este vende humo”, añadió.

Cabe resaltar que todos estos comentarios, los cuales fueron publicados en la cuenta oficial de Twitter de Juan Ignacio Ibarra, fueron rápidamente borrados, como también su cuenta (@MiPasionCabj). Eso sí, las capturas quedaron y no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

El enojo contra Benedetto no paró y decidió sumar a otros compañeros de equipo, incluido el Consejo de Fútbol, integrado por Bermúdez, Cascini, Delgado y Serna. “Valentini no será bueno pero demuestra más ganas que los demás Seba, no hay que echarle la culpa a un pibe que recién arranca. Hay que limpiar más de la mitad del plantel y Riquelme tiene que rajar al Consejo. El que tiene tatuada la cabeza, encabeza el grupo de los que hay que rajar”, acotó.

Una advertencia a Juan Román Riquelme

Otra de las publicaciones que llamó mucho la atención estuvo relacionado al ‘Tata’ Martino, quien no aceptó la propuesta para asumir como entrenador tras la salida de Hugo Ibarra. Por este motivo, Juan Ignacio arremetió contra los directivos del ‘Xeneize’. “Martino se dio cuenta de que si viene a dirigir a estos cangrejos, lo mínimo que iba a tener es infarto o un ACV. Hay que priorizar la salud primero”, sostuvo.

Asimismo, de cara a las elecciones de fin de año, el hijo del DT argentino le hizo un pedido a Juan Román Riquelme, tras la derrota (1-0) ante Estudiantes de La Plata. “Resumen del partido: Barco es más que Fabra y Sandez. Valentini más que Valdez. Román limpia jugadores porque te limpian en diciembre”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.