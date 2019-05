¿De Rossi a Boca Juniors? Recuerdan la vez que Paredes reveló el interés del italiano de vivir en Argentina

Los rumores que Daniele de Rossi tiene interés de firmar por Boca Juniors tras su salida de la Roma son cada vez más fuertes. El italiano ha revelado en más de una oportunidad que es fanático del equipo 'xeneize', por lo que los fanáticos se ilusionan y piden que se gestione su llegada.

"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca” , dijo alguna vez el centrocampista campeón del mundo en 2006, esto fue confirmado por Leonardo Paredes, quien algún tiempo, conversó con ESPN, y explicó que el histórico del Olímpico le preguntó dónde vivir en Argentina.



"El que me volvió loco fue De Rossi. Cada vez que había un clásico me preguntaba a qué hora era, me decía que venía a mi casa y lo veía conmigo. Le encanta, hasta me ha preguntado dónde podía vivir si venía a Argentina porque un sueño de él es jugar en Boca" , dijo Paredes en diálogo con ESPN.

Según Olé, Nicolás Burdisso ya estuvo haciendo gestiones para que De Rossi cumpla su sueño, pero existen fuertes ofertas desde Japón y la Major League Soccer, liga en la que confesó algún día jugar.

Esta posibilidad no parece ser una propuesta descabellada, pues en otras oportunidad, algunos cracks europeos se animaron a pasar por América en el último tramo de sus carreras.



