Carlos Tevez se vio obligado a cambiar los planes que tenía para este martes durante la pandemia de COVID-19. El atacante argentino de Boca Juniors quiso practicar golf y distraer la mente luego de meses de aislamiento social obligatorio, pero tuvo que quedarse con las ganas.

El popular ‘Apache’ recorrió más de 100 kilómetros desde Maipú —donde pasa cuarentena— a Tandil, localidad argentina que se encuentra en proceso de desconfinamiento progresivo en plena emergencia y permite algunas actividades deportivas al aire libre bajo medidas preventivas; sin embargo, se le negó el acceso al lugar por su residencia en otra dirección.

“Llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar. Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 (del desconfinamiento) y se habían habilitado los deportes, podía pasar”, señaló el director de Control Vehicular de la localidad, Walter Villaruel, en diálogo con Radio Voz.

Tevez, que portaba una mascarilla personalizada de Boca Junios y estaba acompañado por otra persona, entendió la situación de inmediato y se retiró.

El compañero de Carlos Zambrano portaba una mascarilla 'Xeneize' personalizada. (Foto: eldiariodetandil.com)

“Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió”, agregó el encargado.