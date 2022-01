Boca Juniors consiguió superar a Colo Colo (2-0) en el primer partido de los ‘xeneizes’ de este 2022. Los futbolistas de Sebastián Battaglia tuvieron un buen desempeño en el campo de juego. Esta fue una buena noticia para el grupo. Sin embargo, uno de los jugadores recibió una mala noticia. Marcos Rojo sufrió el robo de su casa.

El defensor no fue convocado y estuvo en uno de los palcos de la cancha de Estudiantes viendo el partido. Cuando llegó a su domicilio, se encontró en que habían ingresado a tomar sus pertenencias. Fue el propio jugador el que dio a conocer la información por sus redes sociales.

Rojo compartió en Instagram una historia de un allegado suyyo que denunció el hecho y pidió al country Miralagos, sobre la Ruta 2 en las afueras de La Plata, que investiguen cómo puede ser que suceda un hecho semejante en un lugar cerrado y con seguridad propia.

“Lamentablemente, ayer mientras miraba junto a su familia el partido Boca vs. Colo Colo, el domicilio de Marcos Rojo y su familia fue robado. El lugar del hecho fue Miralagos Club de Campo. Sería lógico que las autoridades del mismo investiguen cómo puede suceder que en un espacio privado y con seguridad pasen este tipo de cosas”, se puede leer en la publicación de Rojo.

Mauro Szeta, periodista especializado en policiales, no fue un robo de paso. Los ladorones entraron trepando y sabían dónde se encontraba cada objeto. Se llevaron dinero, joyas y medallas del futbolista.

Las investigaciones continúan pero una de las detenidas es la empleada doméstica que trabaja en la casa de la familia Rojo. Eugenia Lusardo, esposa del jugador, explica que “había pasado mucho tiempo de su jornada laboral del lunes limpiando en la zona que más arde sería atacada por los delincuentes”, informó TN.

Rojo no entrenó este martes para solucionar el problema. Se conoció que el pasado lunes, ante Colo Colo, no fue tomado en cuenta debido a que sintió un problema muscular que no le permitió entrenar con normalidad.

Marcos Rojo y la publicación tras el robo de su domicilio. (Captura: Instagram)





