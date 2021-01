El presenta que vive en Boca Juniors tiene a Mauro Zárate muy incómodo. El atacante argentino siente que no le ha dado al club lo que puede darle, por lo que considera que su presencia en la institución no ha sido del todo como lo esperaba.

“Estando así no me sirve estar en Boca Juniors. Lo sabemos todos eso. No hay que esconderlo. En su momento decidí quedarme por Miguel, después no fui lo importante que quería ser, sin jugar los partidos importante de la Copa. Se hablará en estos días con Miguel y el Consejo”, sostuvo el atacante en diálogo con TyC Sports.

Mauro Zárate encontró en sus constantes lesiones una de las principales causantes de no haber podido tener una campaña redonda en Boca Juniors, la misma que considera había iniciado de una excelente manera, pero fue decayendo con el tiempo.

“Quiero estar a la altura de ser el ‘9′ de Boca Juniors. Apenas arranca el ciclo de Miguel Ángel Russo, me pone de centrodelantero. Hice dos goles y después me lesiono y ahí perdí terreno. No me tocó casi jugar en la Libertadores. Tuve momentos buenos y malos, sin el rendimiento que quería”, agregó.

Boca Juniors se proclamó como campeón de la Copa Diego Maradona al vencer en tanda de penales a Banfield en la final del certamen. Mauro Zárate formó parte del cuadro titular, aunque dejó su lugar a Alan Varela, sobre los 40 minutos del partido.

Esto impidió que sea partícipe de la tanda de penales, la misma que le otorgaría el campeonato de la Copa Diego Maradona al cuadro Xeneize.

