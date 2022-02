Ignacio ‘Nacho’ Fernández llegó a las filas del Atlético Mineiro para la temporada 2021 y si bien estuvo en Brasil, ha tenido cruces con clubes argentinos. El volante enfrentó a viejos conocidos durante la Copa Libertadores de esa temporada, como Boca Juniors o River Plate, su exequipo, ante los cuales se impuso.

Precisamente, la historia del partido ante el ‘Xeneize’, en octavos de final, fue polémica, puesto que las instituciones igualaron sin goles ambos partidos, pero hubo decisiones arbitrales dudosas que terminaron beneficiando al club brasileño. Pese a que ya pasaron varios meses desde aquel entonces, Juan Román Riquelme revivió el asunto.

El directivo del ‘Azul y Oro’ trajo al recuerdo aquel cotejo, haciendo una comparación con su clásico rival: “Sabemos todos que Boca ganó los dos partidos de la Libertadores con Mineiro, es el equipo que mejor compitió en esa Copa... Hubiese sido bravo si nosotros perdíamos 4-0 contra ellos y los tres días caíamos por penales en La Plata (en referencia a River)”.

Las declaraciones llegaron a oídos de ‘Nacho’ Fernández, quien no dudó en enviar una respuesta a Riquelme: “En realidad ganamos nosotros. Atlético Mineiro fue el que pasó. Es como nosotros, cuando estaba en River, dijéramos que derrotamos a Palmeiras, y en verdad quedamos afuera”.

“Después, uno puede analizar si las cosas estuvieron bien o mal cobradas, pero la realidad es que ganamos (la definición por penales)”, agregó el exjugador del ‘Millonario’.

Finalmente, ‘Nacho’ Fernández también se refirió a su accionar en los goles anulados a Boca Juniors. “Yo tampoco manejé el VAR como quería. El árbitro dijo que no tenía señal para revisar la jugada. Lo único que hice fue esperar a que le avisen, si verificaban o era gol. Yo era capitán y tuve esa responsabilidad. Cuando hubo respuesta, analizó y cobró falta. Lo que se habló o haya pasado, no me corresponde decirlo”, sentenció.