El peruano Paolo Guerrero estuvo en la órbita de Boca Juniors a inicios de año. Dada su gran calidad, en ‘Casa Amarilla’ hubo intención de ficharlo. Sin embargo, cuando el club ‘Xeneize’ debía dar el paso definitivo para sacarlo del Internacional brasileño, se echó para atrás.

Han pasado unas semanas de su frustrada llegada a Brandsen 805 y la verdadera razón acaba de ser revelada nada menos que por Jorge Amor Ameal, el máximo dirigente del club bonaerense.

"Cuando todos decían que había que traer un “9″ y se hablaba de Paolo Guerrero, yo decía que estaba Carlos y sabía lo que significaba para el club. Román tuvo muchísimo que ver”, dijo el presidente de Boca Juniors en entrevista con ‘Radio 947′ de Argentina.

“La verdad, a mí me hinchó las bolas cuando participó de la vida política del club. Pero lo encontré en el vestuario y me dijo que todo había sido hecho por gente que mintió. Fue muy fácil hablar con él. Esto es de dos. Cuando uno quiere y otro no, es imposible. Y acá todos queríamos que Tevez se quedara en Boca”, agregó.

El tiempo le dio la razón a Jorge Ameal pues con la confianza que le otorgaron a Tevez, este se convirtió en el jugador más determinante en el equipo de Russo. Fue goleador en los últimos partidos de la Superliga, conviertiendo el tanto que le dio el título frente a Gimnasia de La Plata en La Bombonera.

Paralelamente, Paolo Guerrero tuvo un espectacular inicio de año en el Internacional. El delantero peruano de 36 años marcó goles en el torneo estadual y en la Copa Libertadores, por lo que su condición de figura en el ‘Colorado’ sigue siendo indiscutible.





TE PUEDE INTERESAR