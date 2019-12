Sus polémicas declaraciones volvieron a ponerlo frente a todos los flashes. Ricardo Centurión se encuentra sin equipo tras culminar la temporada en el Atlético San Luis de México y ahora aseguró que le gustaría volver a la Superliga Argentina, específicamente, Boca Juniors.

Ricardo apareció en FOX Sports donde confirmó, en medio de una conversación alterada con Ruggeri, que le encanta la noche, su mayor defector y que le ha traído problemas. Ahora, apareció en una entrevista con ESPN que eso cambiará.

“Acá hay joda hasta los lunes. En donde estaba yo, a las dos de la mañana se moría todo. Acá hay un montón de tentaciones, te vas a comer un asado y te pica el bichito. Me gusta un poquito demasiado salir pero bueno, ya vamos a ir cortando, llega un momento que aburre un poco y se empiezan a disfrutar otras cosas, pero eso es cosa de los años. Es mi apellido, soy Centurión y, lamentablemente, cualquier paso en falso que dé voy a salir en todos lados”, aseguró.

Cree en segundas oportunidades

Su ciclo en México parece estar cerrado. El exRacing Club tendría planeado regresar a la Superliga Argentina para continuar su carrera en busca de minutos y oportunidades, siendo Boca Juniors el club que más le apetece.

“Lo tomo como lo que es Boca. En Boca ya me ha tocado estar un año, tuve el sueño que quise toda la vida. Salí campeón, lo logré. Después no pude seguir por distintas cuestiones. Se habla por el periodismo, por el cariño que me tiene el hincha de Boca, pero no hay nada concreto todavía”, manifestó Centu.

“Con el tiempo uno lo mira desde afuera y siente que cometió errores que forzaron mi salida, uno se hace cargo. Pero soy consciente de lo que puedo hacer si me toca una segunda oportunidad. Obviamente a Boca uno lo sigue, se está acomodando de nuevo con un nuevo presidente. Uno está al tanto de todo, vamos a ver que pasa”, concretó.

