Mira AQUÍ el duelo entre Boca Juniors vs. Arsenal (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO), donde se enfrentan en el partido de la octava jornada de la Copa Liga Profesional este sábado 2 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera. Sigue la transmisión por las señales de Star Plus y ESPN para toda América Latina, y por TyC y FOX Premium en Argentina. Minuto a minuto en Depor.com.

Con la inyección anímica por ganarle a River Plate (0-1) en su cancha y la llegada del VAR a Argentina, el equipo de Sebastián Battaglia se alista para volver a la acción. Los ‘Xeneizes’ comparten el primer lugar con Estudiantes, ambos con 14, y esperan repuntar en la Zona B.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Arsenal por la Copa Liga Profesional?

México – 6:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (3 de abril)

Los boquenses, que debutan en Copa Libertadores en Colombia ante Deportivo Cali, aplicarán la rotación. De ese modo, Esteban Rolón y Agustín Sandez deben tener minutos. Marcelo Weigandt, tras sanar de su lesión, puede iniciar, al igual que Alan Varela, que estuvo castigado por el club.

De su lado, Arsenal apostará por el tridente conformado por Facundo Krupzky, Lucas Brochero y Sebastián Lomonaco para romper la racha de cuatro partidos sin victorias. El elenco de Sarandí solamente cosechó siete puntos en la misma cantidad de presentaciones en el certamen local.

Boca Juniors vs. Arsenal: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Arsenal puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Arsenal por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Arsenal deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Arsenal: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Alan Varela, Esteban Rolón; Sebastián Villa, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

Arsenal: Axel Werner; Julián Navas, Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Dardo Miloc, Mauro Pitton, Facundo Krupzky; Lucas Brochero, Sebastián Lomonaco.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Arsenal por la Copa Liga Profesional?





