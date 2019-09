HORARIOS Y CANALES Boca Juniors vs. Estudiantes por Fox Sports 2: sigue choque por la sexta fecha de Superliga Argentina

Boca Juniors y Estudiantes chocan EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports 2 este domingo 15 de setiembre desde las 18:00 horas (en Perú) por la jornada 6 de la Superliga Argentina 2019. MINUTO A MINUTO en Depor.com. Sigue el encuentro entre dos de los equipos más tradicionales del país rioplatense, quienes viven realidades distintas: xeneizes peleando arriba y los pincharratas entre los últimos de la tabla. Sigue incidencias, goles y demás pormenores en Depor.com



Boca Juniors, escolta de San Lorenzo con 11 puntos, recibirá en la Bombonera a Estudiantes de La Plata. El Xeneize aprovechó la fecha FIFA para recuperar a varios lesionados, como el centrocampista Eduardo Salvio y el delantero Mauro Zárate.

Boca Juniors vs. Estudiantes: horarios y canales

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 1:00 a.m. (15 de septiembre)

Boca Juniors llega a este encuentro tras haber empatado a cero en su visita al Monumental de Núñez en una edición más del Superclásico argentino ante su similar de River Plate.

Antes de ello, Boca había ganado tres encuentros consecutivos a Patronato (2 a 0), Aldosivi (2 a 0) y Banfield (1 a 0) y empató en el debut ante Huracán (este sábado rival de River Plate) a cero, con lo que suma 11 puntos en la Superliga Argentina y se ubica en el puesto cuarto.

Aún no hay alineaciones confirmadas pero se estipula que el once titular que presentará "El lechuga" Alfaro está conformado por: Esteban Andrada; Marcelo Weingandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Marcone o De Rossi, Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Por su parte, Estudiantes de La Plata marcha en la posición 13 del torneo argentino, donde ha sumado apenas seis puntos en cinco encuentros: tres derrotas y solo dos victorias Aldosivi e Independiente.

Gabriel Milito no dio a conocer los once que arrancará las acciones este domingo y destacó que " aún no definimos la formación, nos queda un entrenamiento y probamos distintas variantes. Hoy nos ocupa Boca, lo que pasó ya no se puede modificar. A pesar de las dificultades vamos con la ilusión de hacer un buen partido y ganar ".



Superliga Argentina 2019: tabla de posiciones y resultados

