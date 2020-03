50 almas estarán este sábado en La Bombonera, 50 mil almas que han comprado sus entradas para ver cómo Boca puede aguarle la fiesta y 50 mil almas que esperan ver otro título bajo el mando de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, no todo no será fútbol, sino también homenaje. A minutos de darse la patada inicial en el Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona será homenajeado y aplaudido por todos los hinchas. Pues esta es su casa.

En La Bombonera, Maradona se llevado a la mitad de la cancha para entregarle una placa en honor a su tiempo como futbolista con la camiseta azul y oro, así como una bandera con una dedicatoria para él. Sin embargo, a diferencia de otros cotejos con el ‘Diego’ en la Superliga, esta vez no se lo sentará en un sillón rojo, sino que todo será formal y emotivo. Más vale un cántico y un aplauso a una silla para que el ‘10’ de Argentina sea simplemente fotografiado.

¿Quién le entregará la placa y bandera a Diego?

Si bien se hablaba de que podía ser Juan Román Riquelme, la mala relación entre ambos impide que así lo sea este sábado. Tampoco será el ‘Patrón’ Bermúdez, sino ex jugadores de la época cuando Maradona jugaba con la camiseta de Boca. Sin más, luego todo es fútbol.

Boca Juniors necesita esta noche (9 p.m. de Argentina y dos horas menos para Perú) un triunfo en La Bombonera ante ‘El Lobo’, mientras que espera que River no consiga los tres puntos en su visita a Atlético Tucumán. El ambiente de fútbol ya se vive desde ahora en Buenos Aires.

La tabla de posiciones se encuentra de candela. ¿Celebrará Boca o River? Que ruede el balón, como lo hacía el ‘Diego’ en sus buenos tiempos. Esto es fútbol.