Boca Juniors vs. Huracán se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en un duelo clave por la decimosexta jornada de la Liga Profesional Argentina 2021. El partido se disputa este sábado, desde las 6:15 de la tarde (hora peruana), en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La transmisión se encuentra a cargo de Fox Sports Premium y TNT Sports, así como puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias por Depor.

Tras caer hace dos fechas ante River Plate, su máximo rival, el ‘Xeneize’ goléo 4-2 a Lanús el sábado pasado, recuperando de esta forma sus aspiraciones ligueras.

Para este partido, Sebastián Battaglia volverá a contar con Marcos Rojo y podría realizar hasta cuatro cambios con respecto al encuentro frente a Lanús.

Horarios del Boca vs. Huracán

18:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

19:15 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

20:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:15 horas del domingo- España, Alemania, Italia, Francia

Así, Rojo entraría por Lisandro López, Esteban Rolón por Jorman Campuzano (sancionado por acumulación de tarjetas), Aaron Molinas por Edwin Cardona y Luis Vázquez por Nicolás Orsini, respectivamente.

River (33) y Talleres (32), que además se enfrentarán en Córdoba en la próxima fecha 17, asoman como los principales protagonistas del torneo luego de haber sacado un buen margen sobre los terceros Estudiantes y Lanús (26).

Boca Juniors aparece sexto en la tabla de posiciones con 24 unidades, mientras que Huracán marcha undécimo con 22 puntos y planea robarle puestos al ‘Xeneize’.

El ‘Globo’, dirigido por Frank Kudelka, viene de acumular tres victorias al hilo en la jornada previa al vencer a Central Córdoba.

“A Boca no se le juega golpe a golpe porque su estilo no es avasallante, sino práctico y ordenado, con individualidades muy buenas. Nosotros, desde lo que pienso, planteamos lo más cerca del arco rival, no hay una estrategia definida según el rival de turno. Los partidos tienen momentos”, dijo el DT de Huracán en la antesala del compromiso.

Alineaciones del Boca vs. Huracán

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battalgia.

Huracán: Marcos Díaz; Ismael Quílez, Jonathan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez; Franco Cristaldo, Fabián Henríquez, Lucas Vera; Jhonatan Candia, Matías Cóccaro o Enrique Triverio y Rodrigo Cabral. DT: Frank Kudelka.





