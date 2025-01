La pretemporada de los equipos sudamericanos se sigue desarrollando, por ello Boca Juniors vs Juventude se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO en un duelo amistoso de preparación. Para seguir la transmisión completa de este partido debes conectarte a la señal de ESPN a través de su plataforma de streaming de DISNEY PLUS, disponible en su plataforma de paga para dispositivos móviles, PC o TV. En caso no cuentes con este servicio puedes seguir todas las incidencias por la web de Depor. Este evento está pactado para iniciar a las 06:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Único de San Nicolás. Los ‘xeneizes’ abren con este partido la temporada del 2025 ante el conjunto brasileño que está próximo a iniciar el Campeonato Gaúcho en los próximos días. Fernando Gago quiere buscar el once ideal que le permita resurgir con el equipo argentino dejando la mala racha del año pasado. Luis Advíncula, está presente en la convocatoria para este partido.





Los 'xeneizes' llegaron a San Nicolás para duelo amistoso ante Juventude.





