Boca Juniors vs. Newell's en La Bombonera: chocan por la fecha 8 de la Superliga Argentina 2019-20 | FOX Sports 2

Boca Juniors y Newell's se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de FOX Sports 2 y Lives Sports Event EN DIRECTO este sábado desde las 6:00 de la tarde (hora peruana) por el partido por la fecha 8 de la Superliga Argentina 2019-20 desde el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Boca Juniors, puntero del campeonato, recibe a Newell's Old Boys con la obligación de ganar para no perder el liderato, en un compromiso en el que Gustavo Alfaro deberá saber gestionar bien sus recursos, a la espera del superclásico del próximo martes ante River Plate por las semifinales de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Boca Juniors y Newell's Old Boys



Boca Juniors vs. Newell's | Horarios del partido:

18:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

00:00 horas del domingo - Reino Unido

01:00 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia

Boca llega a este cotejo con registros perfectos: invicto en el torneo argentino y sin haber recibido goles. Pero expondrá esta marca frente a un adversario que empezó muy bien la temporada.

Gustavo Alfaro tiene la difícil tarea de elegir a los once que jugarán vs Newell's, buscar un resultado positivo y no arriesgar a ninguna de sus figuras para que éstas puedan estar disponibles para la semifinal de ida disputada el martes.

Si bien Newell's —quinto con 13 unidades— está cuatro puntos por debajo de Boca, los rosarinos tienen pendiente un encuentro ante Independiente, por lo que un buen resultado en su visita a los Xeneizes podría ponerlos en la lucha por el primer puesto.

"¿Suplentes? Boca no tiene suplentes, tiene para armar tres equipos; es el más poderoso en todos los sentidos que se lo mire", sentenció el técnico "rojinegro" cuando le indicaron que su colega Gustavo Alfaro podría disponer una formación alternativa ante la proximidad de la primera semifinal de la Copa Libertadores ante River, que será el martes de la semana que viene.

Boca Juniors vs. Newell's | Posibles alineaciones:

Boca Juniors : Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Agustín Obando, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Sebastián Villa, Mauro Zárate; Ramón Ábila.

Newell's: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández, Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo, Maximiliano Rodríguez.

Superliga Argentina 2019-20

Con información de AFP

