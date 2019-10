Boca Juniors vs. Racing Club por FOX Sports: fecha, horarios y canales de TV por la Superliga Argentina  

Boca Juniors vs. Racing Club se enfrentan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) a través de la señal de FOX Sports Premium para América Latina. El cuadro Xeneize, quien juega el próximo martes contra River Plate por las semifinales de la Copa Libertadores 2019, se enfrentan este viernes (7:10 p.m. de Perú y 9:10 p.m. de Argentina) en un partido atractivo por la Superliga Argentina. El cuadro de Gustavo Alfaro sale por los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, así como para llegar entonado para recibir al equipo de Marcelo Gallardo.



El técnico de Boca no se guardó nada y confirmó a los once jugadores que saltan al césped en pro de ganarle el partido a la ‘Academia’ del ‘Chacho’ Coudet. La alineación de Boca Juniors: Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso, Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Emanuel Reynoso y Franco Soldano. Como puede verse, el entrenador guarda algunas piezas para el Superclásico del próximo martes.



Boca Juniors vs. Racing Club: horarios en el mundo

Perú: 7.10 p.m.

Argentina: 9.10 p.m.

Uruguay: 9.10 p.m.

Chile: 9.10 p.m.

Ecuador: 7.10 p.m.

Colombia: 7.10 p.m.

México: 7.10 p.m.

España: 2.10 a.m. (sábado)



Boca Juniors vs. Racing Club: canales en el mundo

Argentina: FOX Sports Premium y FOX Sports Play

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan en La Bombonera. (Foto: Getty) Boca Juniors y Racing Club se enfrentan en La Bombonera. (Foto: Getty)

El líder de la Superliga argentina, Boca Juniors recibirá a Racing, uno de sus perseguidores, mientras Gimnasia y Esgrima, con Diego Maradona al comando, buscará ante Unión su segundo triunfo del campeonato, en los encuentros destacados de la décima fecha del torneo de primera división del fútbol argentino.



El clásico entre Boca, líder con 21 puntos, y Racing, séptimo a cinco unidades, será el viernes en la Bombonera, el mismo escenario donde el xeneize recibirá cuatro días después a River en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, principal objetivo del año.



Aunque se subió a la cima del torneo local hace algunas fechas y pretende continuar en lo más alto, la prioridad de Boca es la Libertadores.



Por eso el entrenador Gustavo Alfaro dispondrá una formación alternativa para recibir a la Academia y reservará a sus figuras principales para un duelo que cobró máxima trascendencia y se convirtió en una prueba de alto riesgo.



Boca Juniors conduce la Superliga con buen ritmo, producto de seis victorias y tres empates, con apenas 10 goles anotados pero muy firme en zaga, ya que apenas recibió un tanto en nueve encuentros, con una campaña de funcionamiento más consistente y regular que brillante.



La derrota por 2-0 en el Monumental en la primera semifinal de la Libertadores dejó a Boca contra las cuerdas en la misión de volver a la final continentales, por lo que los auriazules están enfocados en el desquite, aunque antes de ese examen deberán defender el liderazgo ante un Racing que llega en alza.



Después de la durísima derrota (6-1) sufrida en la tercera fecha ante River, Racing Club se recuperó con cuatro triunfos y dos empates, y aunque no siempre mostró un juego consistente, el equipo del 'Chacho' Eduardo Coudet mantiene su estilo protagónico, el que le permitió conquistar la Superliga de la temporada pasada, aun sin el mismo nivel de fútbol.

