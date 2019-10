'Don Pipa' abre el debate: "Es un mito que La Bombonera juega, River está un escalón arriba"

Se abre el debate, nuevamente, sobre el recinto 'Xeneize'. Tiene la particularidad de haber jugado tanto en Boca Juniors como en River Plate , por lo que es una voz autorizada para emitir un juicio, por lo menos no tan parcializado como el del hincha, sobre la leyenda de La Bombonera. ¿Juega o no?, ¿tiembla con el saltar de sus hinchas?, ¿o qué tanto influye en los jugadores? Jorge Higuaín, el papá del ' Pipita ', desató la polémica.

" Lo de la Bombonera es un mito. Es algo muy particular, pero los hinchas no hacen goles. La gente alienta, pero no juega", afirmó en diálogo con 'Salimos Jugando por Radio y Punto', al ser consultado sobre el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores.



Precisamente sobre la ventaja de 2 a 0 con la que llega el 'Millonario', Higuaín indicó que "tendría que ocurrir una catástrofe para que no pase River". Además, afirmó que el equipo de Marcelo Gallardo "está un escalón arriba".



" El equipo debería estar en un día malo, de esos en los que no te sale nada. Puede perder, no es invencible, pero hoy es el equipo que representa al fútbol argentino", agregó Jorge Higuaín, quien también analizó el presente de Boca: "Tiene buenos jugadores, pero no tiene un sistema agresivo".

Sobre el presente de su hijo en Turín

El padre del 'Pipita' no ocultó su deseo de ver a Gonzalo jugando nuevamente en Argentina, aunque inevitablemente sacó el tema de las críticas que constantemente recibe el delantero de la Juventus.



"Como papá, me encantaría que vuelva (...) En otros países hay más inteligencia a la hora de la críticas. No debería pasarse de la crítica al mal trato. No hay una generación que haya tenido tanta vigencia en Europa como la de Gonzalo y su grupo de compañeros de la Selección", apuntó.



