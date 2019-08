¡Tenemos Superclásico! Conoce cómo, cuándo y dónde ver el Boca Juniors vs. River Plate por Superliga Argentina

Boca Juniors y River Plate se ven las caras este domingo por el 'Superclásico' por la Superliga Argentina. Los dirigidos por Gustavo Alfaro esperan sumar tres puntos que signifiquen trepar en la tabla y un buen intento para 'lavarse el rostro' tras la derrota en diciembre pasado en el Santiago Bernabéu por Copa Libertadores. Conoce cómo, cuándo y dónde ver el encuentro por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Boca Juniors vs. River Plate.



River Plate vs. Boca Juniors: horarios y canales en el mundo



Perú 3:00 p.m. | FOX Sports 2

Ecuador 3:00 p.m. | FOX Sports 2

Colombia 3:00 p.m. | FOX Sports 2

México 3:00 p.m. | FOX Sports 2

Bolivia 4:00 p.m. | FOX Sports 2

Paraguay 4:00 p.m. | FOX Sports 2

Chile 4:00 p.m. | FOX Sports 2

Venezuela 4:00 p.m. | FOX Sports 2

Argentina 5:00 p.m. | FOX Sports 2, TyC y TV Pública

Uruguay 5:00 p.m. | FOX Sports 2

Brasil 5:00 p.m. | FOX Sports 2

España 10:00 p.m. | FOX Sports 2

Los boquenses tienen tres bajas sensibles: los delanteros Mauro Zárate y Ramón Wanchope Ábila y el volante Eduardo Salvio, quienes sufrieron lesiones musculares durante la serie contra Liga de Quito por los cuartos de final de la Libertadores.



“Esto es fútbol y pueden haber eventualidades” , dijo su técnico Gustavo Alfaro, quien dirigirá su primer clásico desde que asumió en enero. “Pero yo sé que tengo plantel, un grupo que me va a responder y que cada vez que tuvo que jugar instancias determinantes lo ha hecho”.



El venezolano Jan Hurtado o Franco Soldano se perfilan para acompañar al capitán Carlos Tevez en la ofensiva, mientras que el colombiano Sebastián Villa jugaría por Salvio. No está claro si será titular el veterano volante italiano Daniele de Rossi, quien hasta aquí jugó para el equipo alternativo en busca de rodaje y para adaptarse al roce del fútbol argentino.



Boca tiene como punto más alto a su arquero Esteban Andrada, quien podría quebrar un récord histórico en la valla boquense si no le convierten goles en los primeros cinco minutos del clásico. La marca pertenece al legendario Antonio Roma, quien estuvo 782 minutos sin recibir goles en la década de 1969.



Con estatura de leyenda tras la final continental de 2018, Gallardo tiene una cuenta pendiente: ganar la liga local.



El estratega nos sabe si podrá contar con el volante Ignacio Fernández, por una lesión muscular en el 1-1 el jueves ante Cerro Porteño que definió su pase a las semifinales. Y tiene suspendido al zaguero Javier Pinola.



“Hace mucho no jugamos un clásico en casa y hay que salir a ganar (el domingo). Es una antesala a lo que se verá en las semifinales”, apuntó el artillero riverplatense Lucas Pratto.



La quinta fecha comenzará este viernes con Lanús-Central Córdoba, Defensa y Justicia-Banfield y Estudiantes-Vélez.

Conoce todo de la Superliga Argentina

Resultados de la Superliga - Argentina - 2019/2020



Tabla de posiciones Superliga - Argentina 2019/2020



► ¿Neymar y Pogba? Zidane admite que el Madrid puede dar "dos bombas" en el cierre del mercado



► Eso es todo, amigos: Zidane reconoció salida de Keylor Navas del Real Madrid



► ¿Barcelona con uno menos? Defensa culé interesa a Juventus tras grave lesión de Giorgio Chiellini



► Dembélé contraataca: el mensaje del francés en medio de la operación Neymar, Barcelona y PSG