Boca Juniors vs. Vélez juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 9 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Este duelo está pactado para este sábado 9 de abril en el Estadio José Amalfitani. Recuerda que a través de Depor.com encontrarás todos los detalles para disfrutar este vibrante cruce entre los ‘Xeneizes’ y el ‘Foetín’. Revisa los horarios en el mundo y los canales de TV que transmitirán este partido del balompié argentino.

El elenco dirigido por Sebastián Battaglia llega a este encuentro con serías dudas tras la derrota que sufrieron en su debut en la Copa Libertadores 2022 ante Deportivo Cali. Los colombianos hicieron respetar su localía y no pasaron inconvenientes para doblegar a los ‘Xeneizes’ por 2-0 en el Estadio Palmaseca.

Por ahora marchan terceros en el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional Argentina con 15 puntos tras ocho encuentros disputados, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota. Aunque estos resultados les han servido para mantenerse en zona de clasificación a los play-offs, el rendimiento colectivo del equipo sigue dejando interrogantes.

Las victorias ante River Plate y Estudiantes de La Plata, además del empate frente a Arsenal de Sarandí, habían calmado las aguas alrededor de La Bombonera, pero, como suele suceder en todos los grandes del fútbol argentino, la paciencia de los hinchas ya empieza a consumirse.

Por tal motivo, el ‘Azul y Oro’ está obligado a vencer a Vélez. Un resultado positivo les permitiría trabajar tranquilos por una semana y enfocarse en el partido ante Always Ready por la segunda jornada de la Copa Libertadores, programado para este martes 12 de abril.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: horarios del partido

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

En la vereda de enfrente las cosas tampoco andan bien. El ‘Fortín’ recibirá a Boca con la resaca de haber recibido una contundente goleada por parte de Estudiantes de La Plata en su estreno en la presente Copa Libertadores.

Los dirigidos por Julio Vaccari vienen siendo muy irregulares en lo que va del 2022, pues después de haber vencido tranquilamente a Lanús por 3-1, sufrieron un duro revés que puso en evidencia los serios problemas defensivos que padecen. Este partido ante los de Battaglia les servirá para solucionar muchos inconvenientes, y que mejor que ante su propia hinchada.

Boca Juniors vs. Vélez: canales de TV

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Vélez: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Pol Fernández, Gabriel Vega; Aaron Molinas, Sebastián Villa; Luis Vázquez.

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Pol Fernández, Gabriel Vega; Aaron Molinas, Sebastián Villa; Luis Vázquez. Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Franco Díaz, Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson, y Mateo Pellegrino.





