‘Wanchope’ contra periodista de FOX Sports. “¿Ya asumiste como dirigente?”

Marcó uno de los cinco goles de Boca Juniors sobre Arsenal de Sarandí, estaba contento con el triunfo ‘Xeneize’ hasta que le preguntaron sobre su futuro en La Bombonera. “Sé que tienes contrato, pero ¿sientes que estás jugando tus últimos partidos con esta camiseta?”, fue lo que le preguntó Juan Fernández, periodista de FOX Sports, a lo que Wanchope Ábila fue letal contra el reportero que le consultó sobre su presencia en el cuadro azul y amarillo en el 2020.



“¿Ya asumiste como dirigente ya, Juan?”, contestó el atacante de Boca. “¿Qué? ¿Ya sabes quién se va?”, agregó un incómodo ‘Wanchope’ ante la pregunta. “No, no tengo ni idea”, le respondió el periodista argentino, sorprendido por la reacción del ex Huracán y Cruzeiro.



Sin embargo, la conversación no quedó ahí. Ábila continuó con sus respuestas. “Te pregunto porque a lo mejor si me estás echando del club, pensé que ya sabías quién viene y quién se va. Dime si armo las maletas o no”, continuó el jugador del equipo de Gustavo Alfaro.



A Juan Fernández no le quedó otra que referenciar el mercado de pases en el fútbol argentino y su situación con Boca, terminando ahí la conversación entre reportero y futbolista.



‘Wanchope’ Ábila tiene contrato con Boca Juniors hasta el 2022, pero de acuerdo a medios en Argentina, el futuro del jugador no se encuentra en el barrio de la Boca. Por el momento, tiene la intención de seguir jugando en la institución, a la cual pertenece desde el 2018.



