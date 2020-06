Boca Juniors es un club despierta pasiones a lo largo del mundo, no solo en los fanáticos sino también en grandes estrellas del balompié. En más de una oportunidad futbolistas europeos se han rendido ante la institución xeneize. Esta vez fue el turno para Wayne Rooney, quien tiene claro que si hubiese tenido la opción de ir a Argentina, hubiese elegido a ojos cerrados el equipo de Carlos Zambrano.

Así lo reveló Luciano Acosta, excompañero del atacante inglés en DC United. El volante argentino formado en Boca Juniors tuvo la oportunidad de conversar en más de una ocasión con Rooney sobre el equipo azul y oro. “Me dijo que si hubiera jugado en el fútbol argentino, sin dudas hubiera elegido a Boca. Dijo que le hubiese gustado jugar en Boca”, contó el jugador de 26 años a TNT Sports.

Tener al frente a un futbolista de élite no es cosa de todo los días. Acosta reconoció que un principio fue difícil entablar una relación con el exseleccionado inglés, sin embargo, después todo se fue dando de manera espontánea y hasta le hacía algunas bromas. “Fue difícil entrar en confianza al principio, pero después me hacía bromas con River, decía que se había hecho hincha, ja. Hasta que me dijo que no, que era mentira, que se sentía muy identificado con Boca”, confesó .

El nexo de Wayne Rooney con el fútbol argentino nació a través de su amistad con Carlos Tévez, con quien compartió equipo en Manchester United. Junto a Cristiano Ronaldo formaron el tridente ofensivo que le dio el último título por Champions League (2007-2008) a los Red Devils.

“Rooney sabía mucho del fútbol argentino, hasta lo convencí de tomar mate. Le gustó. Cuando llegó, en uno de los primeros entrenamientos, me hizo una broma. Me preguntó si yo hablaba inglés como Carlitos Tevez. Le respondí que no, que yo hablaba mejor (risas)”, añadió Acosta.

