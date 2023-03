Tras la salida de Hugo Ibarra, Boca Juniors inició la búsqueda de un nuevo DT que lidere el plantel para la presente temporada. No obstante, luego de varias reuniones de la directiva ‘Xeneize’, encabezada por Juan Román Riquelme, se decidió ir por Gerardo Martino. Pese a que le presentaron una atractiva propuesta, el ‘Tata’ agradeció la consideración y optó por rechazarla. Por este motivo, en el elenco ‘Azul y Oro’ empiezan a mirar otras alternativas en un mercado limitado, puesto que varios estrategas cuentan con contratos vigentes.

“Yo creo que de acá adentro no va a salir, no lo hemos pensado”, mencionó Mauricio Serna, integrante del Consorcio de Fútbol (CDF), en la conferencia donde anunciaron la salida de Ibarra. Del mismo modo, el directivo no habló sobre la posibilidad de que alguien relacionada a la institución se haga cargo del puesto de manera definitiva, pero si señaló que en temporadas pasadas habían tenido algunos casos, como Sebastián Battaglia y el propio ‘Negro’ Ibarra, como procesos que se extenderían hasta final de curso.

Mariano Herrón, quien fue ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y Battaglia, tomó el puesto de manera interina y asumirá retos importantes. Y es que luego de visitar a Barracas Central por la novena fecha de la Liga Profesional Argentina, el ‘Xeneize’ viajará a Venezuela, país donde debutará por la Copa Libertadores 2023 ante Monagas el próximo jueves.

“El cuerpo técnico de la Reserva está a disposición a plantel profesional. Se hará cargo y esperemos que sea por pocos días”, mencionó el colombiano, dando a entender que, en caso Boca Juniors consiga los resultados que busca la directiva y mejore en su juego, existe la posibilidad de que Herrón permanezca como DT hasta mitad de temporada. Ojo, en el CDF se mantienen firmes en buscar entrenadores que no sean de la casa, pero también aseguraron que “no traerán por traer”.

¿Cuáles son las opciones que maneja Boca Juniors para el puesto de DT?

Sin ninguna duda, la búsqueda del nuevo DT es un tema que se maneja con mucho cuidado en el Predio de Ezeiza, aunque han empezado a sonar diferentes nombres en relación a la afinidad y gustos personales de los directivos del conjunto ‘Xeneize’. Ante ello, entre los favoritos de la institución ‘Azul y Oro’ se encuentran José Néstor Perkeman, Diego Martínez y el ‘Cacique’ Medina.

En el caso del exentrenador de la selección de Venezuela, es una de las alternativas que agrada a Juan Román Riquelme, quien estuvo bajo sus órdenes en su época de jugador profesional. El estratega de 73 años lo dirigió durante el Mundial Sub-20 de Malasia 1997 y la Copa Mundial de Alemania 2006 con la ‘Albiceleste’, por lo que es una de las opciones que encajaría con el perfil que buscan en el club. Incluso, Pekerman conoce desde los juveniles a Herrón, quien podría funcionar como nexo en su comando técnico.

En el caso de los otros dos apellidos (Martínez y Medina), existen factores que podrían influir en las negociaciones. El primero cuenta con un contrato vigente con Tigre y estaría decidido a disputar la Copa Sudamericana 2023. Mientras que el ‘Cacique’, que se encuentra sin club, reveló que no dirigirá hasta mitad de año. Eso sí, el uruguayo podría cambiar de opinión, puesto que en Boca Juniors ofrecen un atractivo proyecto deportivo.





