Boca vs Barracas Central se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 4 de agosto en el estadio la Bombonera, por la novena jornada de Torneo de la Liga Profesional Argentina. El compromiso está programado para jugarse a las 3:30 de la tarde (hora peruana, 5:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de TNT Sports, ESPN, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. El ‘Xeneize’ tuvo un inicio irregular en el campeonato y va por un nuevo triunfo para meterse en la parte superior de la tabla de posiciones. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Boca se prepara para enfrentar a Barracas Central. (Video: Boca)





