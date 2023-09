Boca vs. Central Córdoba juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 19 de septiembre por la fecha 5 de la Copa de Liga Profesional Argentina 2023. Este enfrentamiento se realizará en el Estadio Alfredo Terrera de Santiago de Estero. Las acciones inician a las 6:45 p.(hora local y dos más que en Perú y Colombia) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, AFA Play y será visto por STAR Plus. Mira el minuto a minuto más completo en Depor.

Boca Juniors, dirigido por Jorge Almirón, viene de perder por 1-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y, de esta manera, llegó al sexto encuentro al hilo sin ganar durante el tiempo regular. El club de La Ribera empató los dos partidos con Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores (pasó por penales), perdió con Sarmiento y Tigre en el campeonato doméstico, y volvió a pasar por penales ante Almagro en la Copa Argentina tras igualar en los 90 minutos.

De cara al compromiso contra el cuadro santiagueño, el entrenador pararía un equipo alternativo pensando en la seguidilla que se le vendrá después con Lanús, la ida ante Palmeiras en la semifinal de la Libertadores, el Superclásico con River y la revancha en Brasil contra el Verdao.





Boca vs. Central Córdoba: horarios en el mundo

Perú: 4:45 p.m.

Colombia: 4:45 p.m.

Ecuador: 4:45 p.m.

Argentina: 6:45 p.m.

Uruguay: 6:45 p.m.

Brasil: 6:45 p.m.

Chile: 5:45 p.m.

Bolivia: 5:45 p.m.

Venezuela: 5:45 p.m.

Por su parte, el Ferroviario viene de vencer 1-0 a Sarmiento en Junín, con gol de Brian Farioli, y así obtuvo su segunda victoria consecutiva en la Copa de la Liga. Si bien actualmente está afuera de los puestos de descenso, el equipo de Omar De Felipe buscará hacer fuerte de local y sumar otros tres puntos que le den más tranquilidad de cara a la lucha por la permanencia.

Son dos derrotas consecutivas las que el ferroviario sufrió en el inicio del torneo, acercándose a la zona de descenso y recayendo en la clasificación de su grupo en la copa de la liga. No obstante, el equipo logro obtener dos victorias de manera consecutiva que terminaron por revertir la situación.





Boca vs. Central Córdoba: ¿dónde ver el partido?

El partido entre Boca y Central Córdoba correspondiente a la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de TNT Sports, Star Plus, ESPN y Fanatiz para toda América Latina. No olvides que en Depor te mantendremos informado con todas las actualizaciones. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Boca vs. Central Córdoba: probables alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Darío Benedetto.

Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Darío Benedetto. Central Córdoba: Matías Mansilla; José Gómez, Sebastián Valdéz, Juan Patiño, Gustavo Canto, Lucas Angelini; Brian Farioli, Dardo Miloc, Mauro Pittón, Lucas Gamba; Cristhian Ocampos.





Boca vs. Central Córdoba: ¿dónde juegan?





