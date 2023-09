Boca vs. Defensa y Justicia se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) por la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023, este viernes 15 de septiembre. El choque se realizará en el Estadio ‘Tito’ Tomaghello, desde las 4:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports, Estadio TNT y AFA Play. Ambos buscarán los tres puntos para escalar en la tabla. No te pierdas todos los detalles en la página web de Depor.

Boca Juniors mantuvo resultados bastante irregulares en sus últimas presentaciones, no obstante, globalmente los mismos terminaron siendo positivos, considerando que logro avanzar en la actual Copa Libertadores, siendo este uno de los principales objetivos del equipo.

La escuadra ‘xeneize’ también mantiene su lugar en cada una de las competencias que actualmente disputado, habiéndole ganado recientemente a Almagro por Copa Argentina, mientras que logro vencer a Racing por Libertadores, en ambos casos por penales.

Boca vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Getty)

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: horarios en el mundo

Perú: 4:45 p.m.

Colombia: 4:45 p.m.

Ecuador: 4:45 p.m.

Argentina: 6:45 p.m.

Uruguay: 6:45 p.m.

Brasil: 6:45 p.m.

Chile: 5:45 p.m.

Bolivia: 5:45 p.m.

Venezuela: 5:45 p.m.





Defensa y Justicia ha mejorado notablemente su rendimiento en los últimos partidos disputados, logrando instalarse entre los equipos situados en la parte alta de la clasificación general del futbol argentina, y aspirando a ingresan en la Copa Libertadores del próximo año.

El equipo ha logrado sumar puntos en cada una de sus presentaciones en la actual copa de la Superliga, mientras que se mantiene como uno de los pocos equipos invictos en el torneo, no obstante, son tres empates los que ha logrado rescatar el equipo dirigido por Julio Vaccari.

Los registros de partidos entre Defensa y Justicia vs Boca Juniors, favorecen ampliamente al Xeneize. De un total de 13 enfrentamientos, Boca ganó 9, Defensa y Justicia 1, y empataron 3. Su último enfrentamiento fue por la Liga Profesional 2023: empate 0-0 en La Bombonera.





Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: ¿dónde verlo?

El partido entre Boca y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de TNT Sports, Star Plus, ESPN y Fanatiz para toda América Latina. No olvides que en Depor te mantendremos informado con todas las actualizaciones. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: probables alineaciones

Boca: Romero; Weigandt, Valdez, Valentini, Saracchi, Advíncula, Fernández, Campuzano, Zeballos, Benedetto y Cavani.

Romero; Weigandt, Valdez, Valentini, Saracchi, Advíncula, Fernández, Campuzano, Zeballos, Benedetto y Cavani. Defensa y Justicia: Fiermarin; Sant’Anna, Cardona, Malatini, Cáceres Ovelar, Escalante, López, Barbona, Duarte, Bogarín y Pratto.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: ¿dónde jugarán?





