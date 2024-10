Boca vs. Deportivo Riestra se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio La Bombonera por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina. El partido será este domingo 27 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina). Ambos parten con la premisa de ganar y los ‘Xeneizes’ tendrán su tercer duelo al mando de Fernando Gago y vienen de eliminar a Gimnasia por la Copa Argentina. La transmisión de este partido será por la señal de TNT Sports en Argentina. Por otro lado, será visto en ESPN y Disney Plus en Latinoamérica. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Boca se prepara para enfrentar a Riestra. (Video: Boca Juniors)