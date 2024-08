Boca vs. Estudiantes se enfrentan (EN VIVO | EN DIRRECTO) por la Liga Profesional Argentina este lunes 26 de agosto desde las 7:00 p.m. (hora peruana y dos horas más en Argentina). El duelo se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi y ambas escuadras buscan quedarse con los tres puntos para poder escalar posiciones en la tabla general. Los ‘Xeneizes necesitan ganar para acortar distancia con el pimer lugar. No te olvides que este partido será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de ESPN, disponible en el servicio de streaming de Disney Plus Premium/Estándar, así como en las plataformas de AFA Play y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

Boca entrena para enfrentar a Estudiantes. (Video: Boca)