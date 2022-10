El último jueves, el fútbol argentino mostró su peor cara, la de la violencia. Durante el partido entre Boca Juniors y Gimnasia, por la Copa de la Liga Profesional, se registraron incidentes con hinchas en algunos accesos del estadio y que obligaron a la policía a intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma. Lamentablemente, la represión dejó varios heridos. Uno de ellos es Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports que en plena transmisión en vivo recibió tres impactos de por parte de los agentes del orden.

Tal como deja ver un video del mismo canal argentino, que ya es viral en redes sociales, Rivero fue atacado por tres balas de goma mientras se encontraba grabando la represión policial contra los hinchas de Gimnasia. Debido a los impactos, el colaborador de TyC terminó en el suelo.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató a su canal. A su vez, afirmó que todo El Bosque estaba lleno de gas. “No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, expresó.

Cuestionado por el actuar de la Policía contra Fernando Rivero, Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reprobó el hecho. “Camarógrafo o no, ningún policía puede tirar, aunque sea munición de goma, de forma directa al cuerpo. Tiene una responsabilidad por la cuál responder”, dijo.

Momento en el que le pegan un balazo al camarógrafo de Tyc Sports sin motivo alguno.pic.twitter.com/cVXxxDmMur — Luciano García (@garcialuciano27) October 7, 2022





¿Cómo empezaron los incidentes en el Gimnasia vs. Boca?





Los primeros incidentes se registraron unos quince minutos antes del comienzo del partido por el intento de fanáticos de Gimnasia ingresar en las tribunas del estadio cuyas puertas ya estaban cerradas. Según trascendió, hubo una alta sobreventa de entradas.

El árbitro Hernán Mastrángelo decidió suspender el encuentro tras una espera de unos 45 minutos en la que el panorama no varió y el ambiente se tornó más tenso por la nube de gases que tomaron cuenta de la cancha y sus alrededores.





