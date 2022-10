Boca Juniors y Newell’s Old Boys se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 26 de la Liga Profesional de Argentina. Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa a la 1:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. (hora de Argentina). El equipo ‘xeneize’ busca los tres puntos para afianzarse en el primer lugar para ostentar el título nacional del torneo en el país albiceleste. El partido podrá ser visto a través de la señal de ESPN, Star Plus y TyC Sports. Otra opción para verlo online es Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.









Boca Juniors venció a Sarmiento por la Liga Profesional. (Twitter)









Boca vs. Newell’s: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Sebastián Aranda, Frank Fabra, Pool Fernández, Alan Varela, Óscar Romero, Luca Langoni, Darío Benedetto y Martín Payero.

Newell’s Old Boys: Lautaro Morales; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Pablo Pérez y Juan Sforza; Juan Fernando Garro, Juan Manuel García y Francisco González.





