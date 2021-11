Revisa cómo, a qué hora y dónde ver en directo el partido entre Boca y Newell’s EN VIVO y ONLINE este martes 30 de noviembre por la jornada 23 de la Liga Profesional de Argentina en La Bombonera. Sigue la transmisión y narración del partido por la señal de ESPN para Sudamérica, y por TNT Sports y TyC Sports en Argentina, desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora local). Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com. También podrás sintonizar FOX Sports Premium.

El duelo estaba previsto para disputarse, inicialmente, el domingo sobre las 21.30 hrs en Argentina, pero fue imposible jugarlo debido al mal clima. La intensa lluvia obligó a que el árbitro Patricio Loustau suspensa el compromiso, el mismo que quedó reprogramado para el martes.

En el once inicial que envió Sebastián Battaglia, los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula partían como titulares, y salvo sorpresa de último minuto, saldrá desde el vamos para el choque.

Tras el reciente tropiezo, el ‘Xeneize’ continuará su lucha por asegurar un boleto para la Copa Libertadores 2022 cuando reciba a Newell’s Old Boys. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en La Bombonera.

Horario de Boca vs. Newell’s, país por país

Argentina: 19.15 horas

Brasil: 19.15 horas

Chile: 19.15 horas

Colombia: 17.15 horas

Ecuador: 17.15 horas

México: 17.15 horas

Perú: 17.15 horas

Paraguay: 19.15 horas

Uruguay: 19.15 horas

Venezuela: 18.15 horas

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET

Después de ver celebrar a su archirrival -River Plate, campeón de la liga argentina-, Boca Juniors afrontará un duro desafío, buscando reencontrarse con la victoria para escalar posiciones, sobre todo en la tabla general de la temporada 2021.

En dicha lista, el ‘Xeneize’ marcha en el quinto casillero, con 58 puntos. En tanto que en la Liga Profesional de Argentina, el cuadro azul y oro es quinto, con 36 unidades.

Boca Juniors viene de perder 1-0 a manos de Independiente, en una deslucida presentación. Ya pensando en lo que viene, el entrenador Sebastián Battaglia tendría pensado realizar algunas variantes.

Al frente estará Newell’s Old Boys, que no tiene opciones de alcanzar un cupo para torneos internacionales, pero que no será un rival fácil para Boca.

La ‘Lepra’ (18° con 26 puntos en la Liga Profesional) tendrá en el banquillo al experimentado Maxi Rodríguez, que acaba de anunciar públicamente que dejará el fútbol.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.