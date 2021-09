Desata todo tipo de pasiones al punto de que algunos hinchas pierden el control. Esto paso en la previa del encuentro entre Boca y Patronato por la Copa Argentina, cuando Juan Román Riquelme decidió saludar a los hinchas del ‘Xeneize’ en el la provincia de Santiago del Estero, sin imaginar que una anciana quedaría atrapada en medio de la multitud. El gesto de Juan Román ya es viral.

En el momento que Riquelme salió a saluda, los hinchas perdieron toda la cordura posible y rodearon al exjugador argentino, al punto de que una anciana de 82 años quedó atrapada.

Fue entonces en medio de los pedidos de los mismos hinchas, que Juan Román decidió alzar a la mujer, la dejó frente suyo colocándola a buen recaudo, y ante una mirada impresionante de ella hacía él, le firmó la camiseta y le dio un beso en la frente.

“Se me cuida”, le dijo Riquelme a Sara Chazarreta, quien luego declaró para el citado medio. “Le mostré mis uñas y me lleno de besos. Hoy no duermo, abracé a Dios”, afirmó emocionada. Además se declaró hincha de Boca Juniors desde los 7 años.

Boca vs Patronato: la previa del partido

Este torneo es uno de los dos donde el ‘Xeneize’ aún sigue con vida. Por ello, el cuadro azul y oro lega con la moral a tope para este compromiso que se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades. Sobre todo, porque viene de dejar en el camino a su clásico rival, River Plate.

El ciclo de Sebastián Battaglia en el banquillo de Boca Juniors sigue si conocer la derrota. Después de vencer 2-1 a Atlético Tucumán de visita, por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina, el cuadro boquense se enfoca en la Copa Argentina, torneo que no ganando desde la temporada 2014-2015.

Por la otra verde llega Patronato, conjunto que no pasa por un buen momento en el campeonato local. Su último encuentro fue derrota 2-1 ante Estudiantes de La Plata, y no saben lo que es sumar tres puntos hace seis jornadas.

