Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE vía ESPN 2 y Fox Sports Premium, este sábado 8 de mayo en el marco de la fecha 13 de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional desde el Estadio Presbítero Bartolomé Grella (Paraná). Sigue la transmisión y narración del encuentro desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora local). Mira las principales incidencias del duelo por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

Ya clasificado a la siguiente etapa, el cuadro Xeneize realizará la rotación de varios de sus habituales titulares. Con miras a su próximo choca ante Santos por la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo guardará a sus jugadores que llegan con una gran carga de partidos.

Boca Juniors vs. Patronato: horarios en el mundo para ver el partido

México - 4:00 p.m.

Perú - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

España - 11:00 p.m.

Así llega Boca

Las principales novedades serán los regresos de Jorman Campuzano y Marcos Rojo. Ambos lograron superar con éxito el COVID-19 y sumaran minutos en Paraná, de cara el choque copero en Brasil.

El colombiano estará desde el arranque en la primera lineal de volantes al lado del debutante Ezequiel Fernádez. Asimismo, el ex Manchester United también será inicialista, compartiendo la zaga central junto al juvenil Renzo Giampaoli, quien también debutará con el cuadro boquense.

Uno de los que se quedó a puertas de meterse en la convocatoria fue el peruano Carlos Zambrano. El ‘León’ todavía no será tomado en cuenta por Miguel Ángel Russo. Junto a Diego Gonzáles son las bajas del equipo azul y oro para este choque.

Así llega Patronato

A pesar de que ya no se juega nada, el Rojinegro intentará terminar con el invicto que lleva Boca Juniors cada vez que visite Paraná. No obstante, no será tarea sencilla para los dirigidos por Iván Delfino.

En la previa del encuentro se confirmó que siete jugadores tuvieron resultados positivo a las pruebas de COVID-19: Nicolás Delgadillo, Lautaro Geminiani, Oliver Benítez, Brian Nieves, Lautaro Comas, Martín Garay y Nicolás Franco. El club de Entre Ríos confirmó que todos son asintomáticos y que se encuentran aislados.





