Boca vs Racing se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) este sábado 14 de septiembre por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina, en un partido que se jugará en el Estadio Presidente Perón (El Cilindro). El duelo, donde ambos equipos están obligados a sacar los tres puntos, está programado para las 3:30 p.m. (hora en Perú, 5:30 p.m. en Argentina); además, será transmitido por las señales de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El peruano Luis Advíncula sería titular en este encuentro del ‘Xeneize’. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto, así como también todas las incidencias del encuentro.

Boca se prepara para enfrentar a Racing en El Cilindro. (Video: Boca)





