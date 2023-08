Boca vs. Sarmiento se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina 2023 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Eva Perón de la localidad de Junín (Argentina). Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Boca Juniors se encuentra en una buena posición en la temporada en este momento. Durante la semana, lograron un empate frente a Racing en la Copa Libertadores, y en su debut en el ámbito local, consiguieron una victoria por 3-1 ante Platense, en ambos partidos disputados en La Bombonera. Esto les proporciona motivación para buscar una victoria en su visita a Junín y así alcanzar la cima del Grupo B en el torneo doméstico con un récord perfecto.

A pesar de su buen presente, el equipo dirigido por Jorge Almirón no contará con sus principales figuras como Sergio Romero, Valentín Barco, Edinson Cavani y el peruano Luis Advíncula, ya que están siendo reservados para el partido de la Copa. En esta ocasión, el liderazgo del equipo ‘Xeneize’ estará a cargo de Darío Benedetto.

Por otro lado, Sarmiento es otro de los equipos que ha comenzado de manera exitosa en la Copa Binance 2023. La semana pasada, sorprendieron a todos al vencer a Tigre en condición de visitante por 2-0, un resultado que les da la posibilidad de soñar con el liderato del campeonato, siempre y cuando cumplan con su deber como locales frente a Boca Juniors.

El equipo ‘Verde’ está bajo la dirección técnica de Pablo Lavallén, quien recientemente asumió el cargo en reemplazo de Israel Damonte. Además, cuentan con el veterano goleador argentino y capitán del equipo, Lisandro López, como su principal arma en el ataque.

Boca vs. Sarmiento: posibles alineaciones

Boca: García; Weigandt, Valdez, Roncaglia, Saracchi; Bullaude, Campuzano, Ramírez; Zeballos, Benedetto y Janson.

¿Cuándo juegan Boca y Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento se enfrentarán en vivo y en directo este domingo 27 de agosto en la por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina 2023, que se llevará a cabo en el Eva Perón. ¡No te pierdas este emocionante partido de Argentina! Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

Boca vs. Sarmiento: horarios EN VIVO en el mundo

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

¿Canales para ver Boca y Sarmiento?

El partido entre Boca vs. Sarmiento correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, Fanatiz, TyC Sports y Fútbol Libre TV para toda América Latina.





