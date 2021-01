Su nombre es Brian Medina, juega como defensor central en el Ituzaingó de Argentina y en las últimas horas ha sido objeto de noticia en el mundo deportivo tras sufrir una escalofriante lesión en un partido por el Ascenso. El futbolista tuvo que ser retirado del campo en ambulancia directamente a un hospital en el que le han dejado 25 puntos en la canilla. Desde una cama, aún en recuperación, Medina ha brindado las primeras declaraciones a un medio de su país.

En primer lugar, el futbolista del Ituzaingó ha explicado que se siente mucho mejor a pesar de la profundidad de la herida. Los medicamentos hicieron su trabajo, aunque no se espera una vuelta inmediata a las canchas. El defensor argentino estará fuera de las canchas por casi un mes.

“Ahora me siento bien, por suerte. Pasé la noche tranquilo, sin dolor. Gracias a los analgésicos la pude llevar. Igualmente, tengo para 15 ó 20 días. Ya me pierdo todo lo que queda, habrá que pensar en la pretemporada”, dijo Medina en declaraciones a ‘Olé' y luego dio detalles de la jugada en la que Lucas Ríos, de Real Pilar, le dejó la herida.

“Sentí el golpe como uno más. Fui a presionar a otro jugador y, cuando llegué al área me di cuenta que me latía la canilla y tenía la media llena de sangre. Me tiré y le dije al árbitro que era culpa de él. Era su responsabilidad porque estaba a dos metros de la jugada”, explicó.

“Él (Lucas Ríos) se comunicó conmigo a las 12 de la noche y me dijo que no fue de mala leche. Pero sí sabe lo que hace. Cuando un jugador va a trabar sabe qué hace con su pierna. No sé la intención, pero fue mal. Fue culpa del juez, que está muy cerca. Mínimamente era para amarilla”, expresó el futbolista de Ituzaingó.

Brian Medina, de Ituzaingó, sufrió terrible herida y fue llevado al hospital. (Video: La Voz del León)





