Hace unos días, Miguel Lemme subió una foto a su red oficial de Facebook donde aparecía junto al extécnico de la Selección de Argentina, Carlos Salvador Bilardo. Sin embargo, el exayudante del ‘Narigón’ reveló que este le preguntó por Diego Maradona en una de sus últimas visitas.

“Esta bien que la familia no le contó lo de Diego y el “Tata”, porque no podemos solucionar nada contándole y aparte le puede hacer mal. Lo que sí, el otro día, una vez sola me preguntó sobre Diego. Pasaron un flash y el me pregunta: ¿Dónde está el 10? y yo enseguida le contesto “No sé donde anda el loco, que se yo donde andará ese muchacho”, reveló Lemme en un diálogo con Super Deportivo Radio.

La foto de Carlos Bilardo y Miguel Ángel Lemme que emocionó a miles de hinchas del fútbol argentino. (Twitter: @GrassoWalter)

Asimismo, el entrevistador indagó sobre el tema, y consultó sobre la historia de la foto. “Yo tenía una foto en el WhatsApp con Carlos cuando habíamos estado en la Selección en el 2010. El otro día estaba Gloria, su esposa, y se me ocurrió decirle me sacas una foto con Carlos para actualizarla. Mira la casualidad, que le dije a Carlos cuando nos sacamos la foto “Carlos vamos a recorrer el mundo con esta foto” sin saber lo que iba a pasar. La subí y salió en todos lados. Al principio no me gustó, pero después me alegre con todos los lindos comentarios hacia Carlos. El esta muy bien. Yo gracias a Carlos recorrí el mundo”, afirmó.

Del mismo modo, también se tocaron detalles sobre su relación con el estratega. “Cuando voy jugamos al dominó, yo lo cargo, le doy la vuelta olímpica alrededor de los sillones, y dice: ¡Y este, a quien le ganó! Aparte te hace trampa porque vos te descuidas un ratito, te mira las fichas y si no tiene la ganadora, la deja y agarra otra. Yo le digo ¡Carlos, me estas haciendo trampa! y el me dice: Yo no hice nada, je. Es un fenómeno, no pierde la picardía y las mañas”, mencionó.

Por último, Lemme habló sobre los momentos anecdóticos que ocurren cuando lo va a visitar. “Cuando voy jugamos al dominó, yo lo cargo, le doy la vuelta olímpica alrededor de los sillones, y dice: ¡Y este, a quién le ganó! Aparte te hace trampa porque vos te descuidas un ratito, te mira las fichas y si no tiene la ganadora, la deja y agarra otra”, concluyó entre risas.

Carlos Bilardo se encuentra estable de salud luego de haber preocupado a millones de hinchas argentinos en junio de 2020, cuando se confirmó por error que estaba con coronavirus (COVID-19). Eso sí, el extécnico sufre el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le detectaron en mayo de 2018. Desde ese momento, el DT recibe tratamiento y numerosas operaciones para mejorar su calidad de vida.

