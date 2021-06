El viernes 4 de junio del 2021 será recordado por ser uno de los días tristes para el hincha de Boca Juniors. Carlos Tévez se despidió para siempre del Xeneize entre lágrimas en conferencia de prensa. Esta vez no hay vuelta atrás, como lo hizo hace algunos años tras su paso por China. El capitán del cuadro boquense no volverá a vestir nunca más la camiseta azul y oro, en una de las despedidas más emotivas del fútbol.

A través de una conferencia de prensa, el ‘Apache’ anunció su decisión. De inmediato, en las redes sociales, los fanáticos hicieron sentir su dolor y pesar por esta gran perdida que tendrá el equipo de Miguel Ángel Russo a partir de ahora.

Su familia también se hizo presente en este importante momento en la carrera del ‘10′. Katie Tevez, una de las hijas del futbolista, de 37 años, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje para su progenitor. “Siempre demostraste lo que querías a Boca. No era la forma que querías irte pero tu consciencia está tranquila. Te amo pa”, expresó la segunda de las hijas que tiene el exJuventus.

Las razones de Tévez

El ‘Apache’, uno de los máximos referentes del ‘Xeneize’, adujo razones familiares para cerrar su tercer ciclo en Boca y dejó abierta la posibilidad de jugar en otro club, aunque no en lo inmediato, pues en estos momentos se encuentra más fuera de este deporte que dentro.

“Mi carrera en Argentina está terminada, siempre dije que en el único club que jugaría sería en Boca, sin duda”, dijo Tevez ante la prensa en la sede del club.

Doy “un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir, no sé qué voy a hacer de mi vida, ahora quiero descansar y estar con mi familia”, aseguró.

“Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club, no es una despedida con esta camiseta sino un hasta pronto porque siempre voy a estar, aunque ya no como jugador”, explicó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO