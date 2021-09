Han transcurridos poco más de tres meses desde que Carlos Tévez anunció su salida definitiva de Boca Juniors. Con el objetivo de pasar más tiempo en familia y olvidarse un poco de la rutina de ser futbolista profesional, el experimentado atacante todavía no ha decidido si continuará con su carrera.

Hace un tiempo, el nombre del ‘Apache’ figuró como posible refuerzo para llegar a la Major League Soccer (MLS). Aunque en los últimos días, este fue vinculado con un club del asenso argentino, All Boys.

Esta institución fue la que descubrió a Carlos Tévez a los cinco años. Por ello, para nadie es un secreto el cariño y gratitud que le tiene el futbolista al club que milita en la segunda división del fútbol rioplatense, que se pronunció al respecto por intermedio de su presidente Nicolás Cambiasso.

“No me gusta vender falsas expectativas, vender humo. No me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme. Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como exjugador, lo que quiera. Las decisiones de las personas hay que respetarlas”, dijo a TyC Sports.

All Boys es un club que cuenta con fanáticos muy conocidos del periodismo deportivo argentino. Entre ellos destaca el conductor y relator Sebastián Vignolo, uno de los más entusiastas con que se pueda dar el arribo de ‘Carlitos’ al albo.

“Por ahí le doy una idea espectacular. ¿A Tevez le gustaría competir contra Boca? Le gustaría tener ciertas licencias, estar bien, disponer de su tiempo y de jugar. Tevez tendría que terminar su carrera en All Boys, el club donde salió. Retirarse con la camiseta de All Boys”, comentó el ‘Pollo’ en ESPN.









