Desde el año pasado hay coqueteos entre Edinson Cavani y Boca Juniors. El delantero nunca ocultó la predilección por la camiseta ‘azul y oro’ y el anhelo de vivir la experiencia de gritar un gol en La Bombonera (cuando el público tenga luz verde para volver). Es posible que una operación entre ambas partes se cierre en los próximos meses. Sin duda un movimiento que beneficiará a más de uno, por ejemplo, a Oscar Washington Tabárez y la selección de Uruguay.

En ese sentido, el asistente del ‘Maestro’, Mario Rebollo, respondió algunas cuestiones sobre aquel asunto. A la mano derecha de Tabárez le preguntaron “¿A la selección le sirve que Cavani vaya a Boca o da lo mismo? Sin embargo, Rebollo no dio detalles sobre el futuro del ‘Matador’. “La prioridad es que juegue donde esté cómodo y con un buen nivel competitivo. Si es acá cerca sería bárbaro, pero si no está a gusto no lo soportaría mucho”, dijo el ayudante del DT en el programa ‘2 de punta’.

Así mismo, el asistente del combinado ‘charrúa’ señaló: “a nosotros nos vendría bien que Cavani juegue donde se siente más cómodo. Me es indiferente si es Boca u otro lugar, donde esté mejor. Lo tenemos que tener con ritmo y competencia”.

Cavani piensa en la familia

Actualmente, Cavani milita en el Manchester United, pero la intensión del delantero de la selección de Uruguay es dejar Europa y volver a Sudamérica para estar más cerca de su familia, quien radica en Salto, una ciudad que queda aproximadamente a cinco horas de Buenos Aires. La posible llegada a Boca Juniors cumpliría con el que sería una de sus exigencias, que es salir del Viejo Continente.

Por parte de la selección de Uruguay, el técnico Óscar Washington Tabárez también celebraría la decisión de fichar por Boca Juniors, pues uno de sus goleadores históricos tendría continuidad y se mantendría en la élite del fútbol de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR